La Nba con Gallinari, Banchero e Fontecchio su Sky e in streaming su Now

La nuova stagione NBA è ormai alle porte ed è pronta a dare spettacolo sui parquet americani e su Sky, con l’inizio della Regular Season 2022/2023. Anche quest’anno il grande basket americano NBA è di casa su Sky e in streaming su NOW , con la possibilità di ammirare da vicino tutti i grandi campioni grazie a Sky Sport NBA (ch 209), il canale dedicato e di riferimento del torneo a stelle e strisce,acceso 24 ore su 24, anche con highlights, sintesi dei match, rubriche, speciali e le analisi delle partite, oltre alle dirette degli incontri e alle differite del giorno dopo. Nella notte tra il 18 e il 19 ottobre il via alla stagione regolare (fino al 9 aprile 2023), cui faranno seguito i Play-In (dall'11 al 14 aprile) e i Play- Offs (al via il 15 aprile), anche con le Conference Finals e le Finals per l’anello. Tutto questo senza dimenticare i tradizionali appuntamenti con il Christmas Day del 25 dicembre e il Martin Luther King Da y previsto per il 16 gennaio, oltre all’All Star 2023, che si terrà dal 17 al 19 febbraio del prossimo anno a Salt Lake City e che si chiuderà con l’attesa partita delle stelle, l’All Star Game. Tre gli italiani in NBA, Danilo Gallinari , da questa stagione con la maglia dei Boston Celtics, Paolo Banchero con gli Orlando Magic e Simone Fontecchio con gli Utah Jazz.

Ecco la squadra Nba

Si parte nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19 ottobre con due partite live su Sky Sport NBA, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Alle ore 1.30, il via alla nuova stagione con i Celtics che al TD Garden di Boston ospiteranno i Philadelphia 76ers. Match con il commento live in italiano di Alessandro Mamoli e Davide Pessina. Nei primi cinque giorni di NBA su Sky saranno ben sette le partite che verranno trasmesse con il commento in italiano. Alle 4, al termine di Celtics-76ers, sugli stessi canali, ecco i detentori del titolo, gli Warriors, che esordiranno in casa affrontando i Los Angeles Lakers, ormai una classica in NBA, con la sfida tra due delle stelle più luminose del basket americano, Steph Curry e LeBron James. Si gioca a San Francisco, con cerimonia di consegna dell’anello ai campioni 2021/2022 di Golden State. Su Sky e in streaming su NOW fino a 12 incontri live a settimana (in italiano o in lingua originale), per un totale di oltre 300 sfide a stagione, incluse più di 45 partite in prime time con commento in italiano, in particolare il sabato e la domenica, in occasione dell’NBA Sundays. Senza dimenticare l’appuntamento settimanale con la rubrica “NBA Action”, oltre a diversi appuntamenti speciali di Sky Sport 24 dedicati alla NBA, in particolare “Basket Room”. La “squadra NBA” di Sky sarà formata da Flavio Tranquillo, Alessandro Mamoli, Francesco Bonfardeci e Dario Vismara, che cureranno le telecronache, da Davide Pessina, Marco Crespi, Matteo Soragna e Mauro Bevacqua, che si occuperanno del commento.