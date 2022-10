Ricomincia la Nba: LeBron in missione "contro" Jabbar

Tre italiani ai nastri di partenza: il veterano Gallinari , anche se per vederlo in campo con i Celtics bisognerà attendere un bel po' dopo l'infortunio occorsogli in azzurro durante gli Europei e i due esordienti Fontecchio (con gli Utah Jazz) e Paolo Banchero , la scelta numero 1 del draft di Orlando. Ma tra tanti personaggi e possibil MVP, la stella che continua a brillare di più è quella dell'intramontabile LeBron James . Da Prescelto, il soprannome con cui varcò la soglia della NBA nel lontano 2003, ad “highlander” il passo non è poi così breve. Nel frattempo, il barbuto numero 6 (in onore del suo idolo di gioventù Julius Erving) ha infilato quattro anelli, due ori olimpici con Team Usa e una vagonata di titoli individuali. Oggi a 37 anni, quasi 38 visto che li compirà il prossimo 30 dicembre, si gode anche il podio di giocatore con i maggiori guadagno della lega. Per le prestazioni sportive però non è il numero uno, perché il suo biennale con opzione per la terza stagione recita 44,5 milioni di dollari a stagione contro i 48,1 di Stephen Curry , il trottolino dei Golden State Warriors. Poi, però, tutto l'indotto, fatto di sponsorizzazioni e altri rivoli di contratti, aggiunge altri 80 milioni di dollari, portando così LeBron a un totale di 124,5 contro i "soli" 95,1 del fuoriclasse della franchigia di San Francisco.

Amore e odio

Sul valore sportivo del leader dei Lakers si dibatte da tempo senza trovare un accordo. O lo si ama alla follia o si pensa che sia ancora distante da giocatori come Michael Jordan o Kobe Bryant, tanto per citare due stelle assolute. Intanto, però, alla sua bacheca potrebbe presto aggiungere un record assoluto. Infatti gli mancano poco più di un migliaio di punti per diventare il miglior marcatore di sempre della NBA scalzando una leggenda cone Kareem Abdul Jabbar.

Sono esattamente 1.325 per fare in modo che dagli attuali 37.062 LeBron metta la freccia e superi i 38.387 di quello che, prima di abbracciare la fede musulmana, era registrato all'anagrafe come Lew Alcindor.

Freddezza

Una sfida tutta losangelina, a tinte gialloblù, visto che Jabbar fu con Magic Johnson il cuore dei Lakers del famoso e vincente showtime. Sembra non curarsene troppo James, visto che la sfida è con un campione con cui non si rivolge più la parola. Non è mai stato idilliaco il rapporto tra i due, a parte le frasi di rito, ora è fatto di indifferenza da entrambe le parti. Per regioni di basket ma anche di vita vissuta. Durante il media day del Lakers, a domanda su Jabbar, LeBron ha risposto con un laconico: «Nessun pensiero, nessun rapporto». Colpa probabilmente delle stilettate che Kareem non gli ha mai risparmiato. Tra le ultime quelle legate ai dubbi sul vaccino anti Covid manifestati dal 6 di Los Angeles. E poi per un gesto abbastanza volgare che aveva rivolto in trance agonistica ai tifosi degli Indiana Pacers.

Fondazione

Ma se Jabbar non ama troppo LeBron state certi che ad Akron, citta natia dell'Ohio, lui rimane un idolo assoluto. Perché, non scordando le sue radici, il fuoriclasse dei Lakers si è impegnato da tempo, attraverso la LeBron James Family Fundation, a rendere meno dura a tanti concittadini. Dalle spese per il college per 2.300 ragazzi, iniziativa datata 2015 che si è concretizzata nel 2021, alla nascita nel 2018 di una scuola elementare con “I Promise School”. E poi la “House Three Thirty”,un progetto ispirato dal prefisso 330 di Akron. La Fondazione ha infatti acquisito un complesso di 60.000 piedi quadrati per offrire nuove opportunità per la comunità locale puntando sull’alfabetizzazione finanziaria, la formazione professionale e le attività ricreative.

James, un campione, comunque lo si voglia giudicare, pronto a lanciarsi nuovamente nel frullatore della NBA. Con l'obiettivo di essere in campo e fuori, sempre un numero uno.