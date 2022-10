Nba, esordio trionfale per Golden State: LeBron James ko. Vince anche Boston

SAN FRANCISCO (STATI UNITI) - La prima notte della regular season di Nba si apre con le solite certezze: i Golden State Warriors, campioni in carica, debuttano tra le mura amiche del 'Chase Center' con una bella vittoria per 123-109 contro i Los Angeles Lakers. Dopo la tradizionale cerimonia della consegna degli anelli alla squadra campione, Steph Curry sale in cattedra e trascina al successo la franchigia californiana con un bottino da urlo: 33 punti, 6 rimbalzi e 7 assist. Non basta ai gialloviola la sontuosa doppia doppia (31 punti, 14 rimbalzi) di LeBron James e l'ottima prova di un ritrovato Davis (27 punti).