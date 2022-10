Nba: Banchero esordio super, ma i Magic perdono a Detroit

Esordio straordinario, ma sfortunato, per Paolo Banchero in Nba . L'azzurro si presenta con 27 punti, nove rimbalzi e cinque assist, nella sua prima gara disputata in campionato. I numeri del cestista azzurro (che diventa il terzo giocatore a mettere a segno almeno 25 punti all'esordio) non sono però serviti ai Magic , sconfitti dai Pistons 113-109. “"Significa tanto - confessa Banchero - Ovviamente mi sarebbe piaciuto vincere ma volevo giocare forte, per la squadra, e l'ho fatto".;. Detroit è stata trascinata dai 24 punti di Bogdanovic.

Un minuto per Fontecchio

Poco meno di un minuto in campo invece per Simone Fontecchio, all'esordio nelle fila dei Jazz: Utah però batte 123-102 Denver con 20 punti di Sexton e 17 di Markkanen, mentre ai Nuggets non basta il solito Jokic (27 punti). Nelle altre gare vittoria di Phoenix su Dallas in rimonta (107-105). Doncic (35 punti), fallisce la tripla del sorpasso a fil di sirena. Non delude la sfida fra Chicago e Miami: la spuntano i Bulls per 116-108 con un DeMar Rozan da 37 punti di cui 28 nel secondo tempo che non fa rimpiangere l'infortunato LaVine.