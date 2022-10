Nba, i Clippers vincono il derby di Los Angeles. Bucks ok a Philadelphia

LOS ANGELES (STATI UNITI) - La sconfitta in un derby è sempre cocente e in molti casi può cambiare in meglio, o addirittura in peggio, l'andamento di un'intera stagione. Ma quando si esce sconfitti dall'ottava stracittadina consecutiva, che coincide anche con la seconda sconfitta consecutiva su due partite di campionato disputate, allora sì che iniziano a suonare i primi campanelli d'allarme: è il caso dei Los Angeles Lakers, battuti 103-97 a domicilio dai cugini dei Clippers. Una sconfitta pesante per la franchigia gialloviola che paga l'imprecisione dall'arco (9 conclusioni a bersaglio su 45 tentativi) e alla quale non bastano le ottime prestazioni di Walker (26 punti), la doppia doppia di LeBron James (20 punti a referto più 10 rimbalzi) e i 25 punti di Anthony Davis. Per gli ospiti spiccano i 15 punti messi a segno da George e Wall e 14 del rientrante Kawhi Leonard.