Nba, Banchero segna 23 punti, ma Orlando perde ancora

NEW YORK (Stati Uniti) - Procede in maniera positiva l’esperienza di Paolo Banchero nella NBA americana. Nella sua terza gara stagionale l’italiano segna 23 punti, conquista 5 rimbalzi e serve 3 assist . Ma sue le giocate non bastano per dare la vittoria a Orlando che incassa la terza sconfitte - in altrettante gare - contro i Boston Celtics (120-126).

Gli altri risultati

Il fuoriclasse Giannis Antetokounmpo trascina i Milwaukee Bucks che vincono in trasferta (125-105) contro gli Houston Rockets; i numeri del greco sono impressionanti con 44 punti in 28 minuti. Nella notte Nba San Antonio supera in trasferta Philadelphia (114-105), successo esterno per i Los Angeles Clippers che vincono contro Sacramento 111-109. Dallas ottiene un largo successo su Memphis (137-96). I Chicago Bulls perdono in casa (96-128) contro Cleveland. Prima vittoria stagionale per Indiana che supera Detroit 124-115. Miami si impone ai Raptors (112-109) mentre Oklahoma perde ancora a Denver: successo dei padroni di casa per 122-117.