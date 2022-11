Nba, super Banchero ma Orlando cade: ko contro Cleveland

Non basta un'altra prestazione super di Paolo Banchero agli Orlando Magic che contro Cleveland subiscono la quinta sconfitta di fila. L'azzurro mette a referto 29 punti, 8 rimbalzi e 4 assist, ma Orlando esce sconfitta 103-92 restando così l'unica squadra della Eastern Conference a non aver ancora conquistato neanche un successo. Tra i risultati delle partite giocate nella notte italiana spiccano poi la sconfitta dei Lakers contro Denver (110-99), il successo degli Utah Jazz , contro i Rockets (109-101). A Denver, il serbo Nikoka Jokic è stato il principale artefice della vittoria dei Nuggets , segnando 31 punti e prendendo 13 rimbalzi. Le due stelle dei Lakers, LeBron James e Anthony Davis hanno segnato solo 19 e 22 punti. È la quarta volta nella loro storia che i Lakers iniziano con quattro sconfitte consecutive. Con una prestazione super di Giannis Antetokounmpo , che ha segnato 43 punti, Milwaukee supera i Brooklyn Nets per 110 a 99. I Milwaukee Bucks rimangono l'unica squadra imbattuta della lega in questa stagione.

Nba, gli altri risultati

Sconfitta per Portland in casa contro i Miami Heat, per 119-98 e infortunio al polpaccio per Lillard. A New York i Knicks, con un discreto Evan Fournier, autore di 14 punti a 6 su 11 ai tiri, hanno battuto Charlotte (134-131) dopo i tempi supplementari. Quarta sconfitta in cinque partite per Philadelphia sconfitta in casa del Toronto (119-109). Vittoria in trasferta per Atlanta che espugna il parquet di Detroit. Successo anche per i Chicago Bulls contro Indiana (124-109) e di Minnesota contro San Antonio (134-122).