Nba, Utah batte Memphis senza Fontecchio. I Bulls ancora ko

Senza Fontecchio, bloccato dal Covid, Utah ha sconfitto al fotofinish i Memphis Grizzlies con il risultato di 124-123. Ottima la prova di Bane e Brooks, autori di 32 e 30 punti. Milwaukee resta l'unica imbattuta lega: grazie ai 34 punti di Giannis Antetokounmpo, i Bucks si impongono su Atlanta Hawks per 123-115. Anche Holiday colleziona 34 punti. Vittorie ai supplementari per Charlotte Hornets (120-13 su Golden State Warriors) e Oklahoma City Thunder (117-111 sul parquet dei Dallas Mavericks). Quinta sconfitta in sei incontri per i Brooklyn Nets, battuti dai Pacers per 125-116. Altri risultati: Sacramento Kings-Miami Heat 119-113. Ancora ko i Chicago Bulls, sconfitti dai Philadelphia 76ers 109-114.