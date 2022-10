Nba: Banchero non basta ai Magic, primo ko per i Lakers

Paolo Banchero stavolta si ferma a 18 punti e Orlando viene travolta dai Mavericks di uno strepitoso Luka Doncic. Dopo sei gare di fila con almeno 20 punti - terza striscia iniziale di sempre per un rookie - l'italo-americano chiude con 6/20 dal campo (1/6 da tre) e 5/8 dalla lunetta oltre a 3 rimbalzi, 4 assist e due palle perse e in Texas non basta: Dallas vince 114-105 con 44 punti di Doncic, 30 dei quali nel solo primo tempo, e 21 di Tim Hardaway jr. Dopo cinque sconfitte su cinque, i Lakers centrano la prima vittoria stagionale: 121-110 su Denver con 26 punti di LeBron James, 23 di Davis e 18 di Westbrook, fra i Nuggets 23 punti di Jokic e 21 di Murray. Fra le squadre più in forma in questo inizio di regular season c'è Cleveland, che si conferma contro New York (121-108, 38 punti e 12 assist di Mitchell, 29 punti di cui 16 nell'ultimo periodo per Love, con i Cavs che rimontano da -9) mentre si rialza Boston: 112-94 su Washington. La coppia Curry-Poole (32 punti il primo, 30 per il 23enne play) non evita a Golden State la sconfitta a Detroit (128-114) dove Cunningham sfiora la tripla doppia (23 punti, 10 rimbalzi e 9 assist) con i Pistons che ritrovano la vittoria dopo 5 ko.

Gli altri risultati: San Antonio Spurs - Minnesota 107-98; Phoenix Suns - Houston 124-109; Los Angeles Clippers - New Orleans 91-112.