Nba, Lakers ancora sconfitti: vince Cleveland. Ok Jazz e Raptors

LOS ANGELES (STATI UNITI) - Quattro le partite disputate nella notte Nba e nuova pesante sconfitta per i Lakers. Gli uomini di coach Ham vengono battuti in casa dai Cavs: finisce 114-100 per Cleveland grazie alla sontuosa prestazione della coppia Mitchell-Garland, autori di 57 punti complessivi. Se i Cavs inanellano l'ottava vittoria consecutiva, i Lakers incassano il secondo ko di fila, dopo quello maturato contro i Jazz. La squadra californiana mette a nudo, ancora una volta, tutte le sue lacune nonostante i 27 punti dell'ex LeBron James: tira con brutte percentuali dalla lunga distanza (8/27) e in fase offensiva alterna buone giocate a scelte cervellotiche. Non bastano le doppie doppie di Westbrook (19 punti e 10 assist dalla panchina) e Davis (19 punti e 12 rimbalzi).