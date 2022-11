Nba, Heat corsari a Charlotte: show Butler. Vincono anche Blazers e Wizards

MIAMI (STATI UNITI) - Jimmy Butler illumina la notte Nba. La 33enne ala texana firma una doppia doppia da 35 punti e 10 rimbalzi (a referto anche 8 assist) nella vittoria casalinga di Miami, all'overtime, contro i modesti Hornets per 117-112 di questo inizio stagione (3-10 il record). Vince anche Washington che si sbarazza di Dallas per 113-105. Privi di Beal e Porzingis (il grande ex di giornata, out per un problema all'inguine), a guidare gli Wizards al successo ci pensa l'ex Lakers Kyle Kuzma (36 punti e 11 rimbalzi) che si aggiudica la sfida contro Luka Doncic: 22 punti con 8/21 dall'arco per l'asso sloveno.