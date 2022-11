Nba: Boston non si ferma più, Doncic scatenato

Non si ferma più Boston, che nella notte italiana della regular-season dell'Nba conquista la sesta vittoria consecutiva. Anche senza l'infortunato Danilo Gallinari, i Celtics vincono per 117-108 sul parquet dei Detroit Pistons. Ritorna in campo Simone Fontecchio: l'azzurro totalizza solo 2'28" nella sconfitta esterna dei Jazz sul campo dei Washington Wizards, al terzo successo consecutivo grazie ai 31 punti di Porzingis. Scatenato Doncic a Dallas: 42 punti, 13 rimbalzi e 10 assist nel ritorno alla vittoria dei Mavericks, che superano i Portland Trail Blazers per 117-112. Altri risultati: Los Angeles Clippers-Brooklyn Nets 95-110; Indiana Pacers-Toronto Raptors 118-104; Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks 121-109; Miami Heat-Charlotte Hornets 132-115; New Orleans Pelicans-Houston Rockets 119-106.