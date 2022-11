Nba, clamoroso Embiid: 59 punti e 76ers stoppano Utah. Ko Cavs, risorgono i Lakers

PHILADELPHIA (STATI UNITI) - Una performance da extraterrestre di Joel Embiid trascina i Sixers nella notte Nba. Philadelphia batte Utah 105-98 - ancora out Simone Fontecchio - grazie alla clamorosa doppia doppia da 59 punti e 11 rimbalzi del 28enne centro in 37 minuti giocati che firma inoltre 26 dei 27 punti complessivi dei 76ers nell'ultimo quarto. Tra i Jazz spiccano i 18 punti di Beasley e la doppia doppia (15 punti e 10 rimbalzi) di Markkanen. Ai Cleveland Cavaliers non bastano invece i 51 punti messi a segno da un eccellente Garland: i Timberwolves espugnano il 'Rocket Mortgage FieldHouse' per 129-124. I Cavs, trascinati dal playmaker in serata di grazia, provano a ricucire lo strappo con Minnesota che tiene in difesa e grazie ai 30 punti e 12 rimbalzi di Russell vince in Ohio. Importante successo anche per i Los Angeles Lakers: i gialloviola interrompono la serie di cinque sconfitte consecutive e superano in volata i Brooklyn Nets ai quali non bastano i 31 punti di Durant: i californiani vincono 116-103 con 37 punti e 18 rimbalzi di Davis, top scorer del match.