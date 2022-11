Nba, si rivede Fontecchio: 9 punti ma Jazz ko. Blazers padroni a ovest

SALT LAKE CITY (STATI UNITI) - Segnali di cedimento per gli Utah Jazz nella notte Nba. La franchigia di Salt Lake City, una delle rivelazioni di inizio stagione, incassa il terzo ko consecutivo per mano dei New York Knicks: trascinati dai 25 punti e gli 8 assist di Brunson, i ragazzi di coach Thibodeau espugnano la 'Vivint Smart Home Arena' con il punteggio di 118-111. Nelle fila di Utah il migliore è il canaedese Kelly Olynyk (doppia doppia da 27 punti e 10 rimbalzi) mentre spicca il ritorno sul parquet di Simone Fontecchio: l'azzurro è protagonista di una buona prova e chiude il suo match con 9 punti (3/5 da tre e 0/1 da due), quattro rimbalzi, due assist, una stoppata e una palla persa in 17 minuti. Chi invece continua a stupire è Portland: al 'Moda Center' i Blazers superano 117-110 San Antonio, confermandosi la prima forza della Western Conference. Jerami Grant (29 punti), Anfernee Simons (23 punti) e Damian Lillard (doppia doppia da 22 punti e 11 assist per la stella dei Blazers) sono i protagonisti del successo di Portland (il decimo in 14 gare disputate). Agli Spurs non basta invece la miglior prestazione in carriera di Jakob Poeltl (31 punti).