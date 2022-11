Nba, Chicago interrompe la serie positiva di Boston

NEW YORK (Usa) - Nella Eastern Conference di Nba, dopo nove vittorie consecutive si fermano i Celtics . La squadra di Boston, nella notte italiana, allo United Center di Chicago, è stata battuta per 121-107 dai Bulls. Man of the match DeMar DeRozan, autore di 28 punti.

Serata maestosa per Antetokounmpo

Avanzano i Bucks: la formazione di Milwaukee ha battuto i Portland Trail Blazers per 119-111: 37 punti per Giannis Antetokounmpo. Pesante sconfitta per i Golden State Warriors, sconfitti in trasferta dai Pelicans per 128-83. A trascinare il team di New Orleans Brandon Ingram, autore di 34 punti. Nonostante la sconfitta contro i Los Angeles Clippers (121-114) gli Utah Jazz mantengono il primato nel Gruppo Ovest. Sul fronte Est, Milwaukee è appena dietro Boston con 12 vittorie e quattro sconfitte. I Cavaliers superano Atlanta Hawks (114-102).