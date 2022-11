Nba, Lebron James torna e rilancia i Lakers. Si rivede Banchero

LeBron James torna e trascina i Lakers realizzando il record stagionale di punti (39) nella vittoria contro San Antonio Spurs (143-138). Ha brillato con dieci su dieci nei tiri liberi e anche undici rimbalzi. Nel finale del terzo quarto si è sfiorata la rissa quando Westbrook è stato colpito in faccia da una gomitata da Zach Collins sotto canestro. Sanguinante, il giocatore dei Lakers è balzato in piedi cercando di aggredire l'avversario ma James è stato veloce a placcarlo e portarlo verso gli spogliatoi. Collins è stato espulso e a Westbrook, al rientro in campo, è stato inflitto un fallo tecnico. Sempre nella notte di Nba, i Phoenix Suns ancora privi del play Chris Paul hanno sconfitto 113-112 gli Utah Jazz, sfruttando la vena di Deandre Ayton, che ha portato a casa ben 29 punti e altrettanti rimbalzi, mentre Devin Booker ha messo a segno 26 punti. A Toronto, infine, i Raptors hanno avuto la meglio per 105-100 sui sui Dallas Mavericks di Luka Doncic, che ha segnato 'solo' 24 punti. Torna in campo per gli Orlando magic, dopo quasi tre settimane per una distorsione alla caviglia, Paolo Banchero che mette a referto 19 punti, 4 rimbalzi, 3 assist nella sfida persa 99-107 contro i Philadelphia 76ers. Per l'azzurro 36' in campo.