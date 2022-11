Nba: a Orlando non basta Banchero, Morant trascina Memphis

Grande successo per i Memphis Grizzlies, trascinati da Ja Morant nel match di Nba vinto nella notte italiana contro New York Knicks (123-127): 27 punti e quinta tripla doppia della carriera per l'estroso playmaker. Ha brillato poi Giannis Antetokounmpo: la stella dei Milwaukee Bucks ha condotto i suoi alla vittoria interna sui Mavericks (124-115). A referto 30 punti per il cestista greco di origini nigeriane, che ha vinto il duello diretto con Luka Doncic ('fermatosi' a quota 27).