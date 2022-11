Nba, Banchero incanta ma Magic ancora ko. Volano Celtics e Suns

NEW YORK (STATI UNITI) - Continua a incantare Paolo Banchero. Nel ricco programma della notte Nba (dieci i match disputati) l'italo-americano mette a referto 24 punti con 9/17 dal campo (1/1 da tre) e 5/10 dalla lunetta oltre a 4 rimbalzi, 5 assist, due palle recuperate e cinque perse in 39 minuti ma non riesce a evitare l'ennesima sconfitta di Orlando (la numero 16 in 21 partite, la quinta consecutiva) contro i Nets nonostante i 24 punti di Bol e i 21 di Wagner. Termina 109-102 per Brooklyn trascinata da uno straripante Kevin Durant che mette in scena la sua miglior prestazione stagionale: 45 punti, 7 rimbalzi e 5 assist. Non va meglio a Simone Fontecchio, semplice spettatore nel ko interno di Utah (anche i Jazz in serie negativa da 5 partite) per 114-107 contro i Bulls (26 punti di DeRozan). A Est detta legge Boston. I Celtics si confermano la squadra del momento: schiantata Charlotte per 140-105 e 13esima vittoria in 14 partite: decisiva la doppia doppia di Marcus Smart (22 punti e 15 assist, career-high per il 28enne texano) ma anche i 35 punti di un ispirato Jayson Tatum. A Ovest, invece, comanda Phoenix in serie positiva da cinque partite dopo il 122-117 su Sacramento. Serata da incorniciare per Devin Booker (44 punti, 8 rimbalzi e 6 palle recuperate) e per Deandre Ayton (17 punti e 12 rimbalzi, alla sua nona doppia doppia stagionale) che trascinano i Suns in vetta. Per i Kings - che incassano il terzo ko consecutivo - 30 punti di Monk e un Sabonis da 17 punti, 10 assist e 9 rimbalzi.