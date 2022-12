Nba, Lakers corsari a Milwaukee: è Davis-James show! Bene Banchero e Fontecchio

MILWAUKEE (STATI UNITI) - È dei Los Angeles Lakers il colpaccio esterno della notte Nba (11 le partite disputate): trascinati dai 44 punti di Anthony Davis, i gialloviola hanno battuto 133-129 i Bucks ai quali non sono bastati i 40 punti messi a segno da Giannis Antetokounmpo. Spettacolo di grande qualità a Milwaukee, per questo scontro tra i campioni del 2020 di Los Angeles e vincitori dell'anello l'anno successivo. Per i californiani è il settimo successo in dieci partite ed ora occupano il 12° posto nella combattutissima Western Conference. Non solo Davis, protagonista assoluto del match (18/27 ai tiri, 10 rimbalzi), ma anche e soprattutto LeBron James: il 'Prescelto' va a referto con 28 punti e 8 rimbalzi, realizzando il suo assist numero 10.142, supera un mostro sacro come Magic Johnson (10.141) e si piazza al sesto posto della speciale classifica all time. Un traguardo che coincide anche con la 900esima partita disputata in carriera. Ennesima sconfitta per gli Orlando Magic che ammirano la disarmante continuità di Paolo Banchero: il 20enne italo americano segna 22 punti, conditi da 5 rimbalzi e 4 assist, ma non evita ai suoi la sconfitta a Cleveland contro i Cavs: finisce 107-96 per la franchigia dell'Ohio, trascinata dai 34 punti di Mitchell. Vince ancora Utah (secondo successo di fila): Simone Fontecchio segna 9 punti e contribuisce al successo dei Jazz che regolano 139-119 gli Indiana Pacers (bene Turner con 18 punti e 4 rimbalzi).