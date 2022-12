Nba, deludono Banchero e Fontecchio: Magic e Jazz ko. Show Warriors

Prestazioni sottotono per gli azzurri Paolo Banchero e Simone Fontecchio nella notte Nba. Il 20enne di Seattle non incanta e mette a segno solo 9 punti (con 3 rimbalzi e 3 assist) in 27 minuti di impiego, in quella che è la sua peggior partita della stagione. Ne approfittano così i Toronto Raptors che si aggiudicano l'intera posta per 121-108 con i 32 punti di Anunoby, top-scorer della serata, e i 26 di Siakam. Se Banchero abbandona rammaricato la 'Scotiabank Arena' di Toronto, non sorride nemmeno Simone Fontecchio a Salt Lake City: gli Utah Jazz si arrendono infatti sul parquet di casa per 116-111 ai Portland Trail Blazers, con la quasi 27enne ala piccola pescarese, in campo complessivamente 13 minuti, che chiude a referto con il magro bottino di 3 punti, 2 rimbalzi e 1 assist. Per i Blazers, che ritrovano il successo dopo tre ko consecutivi, spiccano gli 88 punti complessivi dalla coppia formata da Simons e Grant. Vincono e convicono anche i Golden State Warriors: i campioni in carica travolgono gli Houston Rockets per 120-101 con 36 punti di Wiggins e la doppia doppia di un ispirato Stephen Curry: 30 punti e 10 assist.