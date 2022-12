Nba, Davis infermabile: trascina i Lakers con 55 punti

Il protagonista della notte Nba è Anthony Davis, che con 55 punti sfiora di 4 il massimo ottenuto in una carriera strepitosa. È lui il giocatore chiave nell'ottava vittoria dei Lakers nelle ultime dieci partite: battuto per 119-139 Washington. Vittorie anche per i Boston Celtics sul campo di Brooklyn e di Memphis, che riesce a piegare Detroit grazie a Ja Morant. Successo di Portland, che festeggia il ritorno in campo di Lillard e infine, una tripla doppia di Sabonis regala a Sacramento l'affermazione su Chicago.