Nba, Banchero decisivo contro Toronto. Jazz ko senza Fontecchio

ORLANDO (STATI UNITI) - Vince ancora Orlando e lo fa nel segno di Paolo Banchero : il 20enne italo-americano mette ancora la sua firma, 23 punti, 6 rimbalzi e 4 assist, nella vittoria casalinga dei Magic sui Raptors . Finisce 113-109 per la franchigia della Florida con il rookie azzurro decisivo: sono suoi infatti i due liberi decisivi che consegnano a Orlando la vittoria, la seconda consecutiva, dopo l'acuto con i Clippers dello scorso 8 dicembre. Il più prolifico dei Magic è Franz Wagner che fa registrare al suo attivo 34 punti, ma sono importanti anche i 18 di Anthony che arrivano dalla panchina e vanno in doppia cifra pure Fulz (15), Moritz Wagner (11) e Bol (10). Tra i Raptors spicca l'ottima ma inutile performance di Siakam , top scorer del match con 36 punti e 9 rimbalzi a referto. Simone Fontecchio , invece, è costretto a dare forfait per una distorsione alla caviglia e assiste alla sconfitta dei suoi Utah Jazz contro Minnesota : i Timberwolves espugnano Salt Lake City con il punteggio di 118-110 con i 30 punti di Russell e la doppia doppia dell'atteso ex Gobert (22 punti e 13 rimbalzi). Beasley (23 punti) e Clarkson (21) non evitano ai padroni di casa lo scivolone interno.

Nelle altre gare della notte Nba (dieci in programma) spicca il successo casalingo dei New Orleans Pelicans che vincono lo scontro diretto con i Phoenix Suns per 128-117 e sono ora al comando della Western Conference. Decisivi i 35 punti di Williamson. Per la franchigia dell'Arizona non basta la doppia doppia da 25 punti e ben 14 rimbalzi di DeAndre Ayton. Vittorie casalinghe anche per Pacers (121-111 sui Wizards con 28 punti per Hield), Nets (120-116 sugli Hawks con 34 punti per il solito Durant), Philadelphia (133-122 sui Lakers all'overtime con 38 punti e 12 rimbalzi per Embiid) e Grizzlies (114-103 sui Pistons con 20 punti per Jackson Jr). Importante vittoria in trasferta per i Milwaukee Bucks che espugnano l''American Airlines Center' di Dallas e battono di misura i Mavericks: 106-105 per i campioni Nba 2021 grazie alla doppia doppia (28 punti più 10 rimbalzi) del solito Antetokounmpo. Non basta a Dallas un'altra ottima gara di Doncic, autore di 33 punti e 11 assist. Importanti anche le vittorie esterne dei Knicks (121-102 sugli Hornets con 33 punti per Randle) e dei sempre più sorprendenti Kings (106-95 sui Cavaliers con 18 punti e altrettanti rimbalzi per il figlio d'arte Sabonis).