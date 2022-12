Nba, Curry e Thompson incontenibili: Golden State affonda Boston

SAN FRANCISCO (STATI UNITI) - I Golden State Warriors risorgono dalle loro stesse ceneri come l'araba fenice e mandano un chiaro messaggio all'Nba: per il titolo dovrete ancora fare i conti con noi. I campioni in carica giocano una partita da sogno e battono in casa i Boston Celtics nel remake delle Finals 2022. Finisce 123-107 per la franchigia californiana, trascinata dal duo Klay Thompson-Stephen Curry, autori rispettivamente di 34 e 32 punti. Spicca anche l'ottima gara di Jordan Poole, a referto con 20 punti, 3 rimbalzi e 4 assist. Per i Celtics, Jaylen Brown firma 31 punti e prende ben 9 rimbalzi, mentre l'estro di Jayson Tatum è stato contenuto a quota 18 punti dall'ottima fase difensiva studiata da coach Steve Kerr. Nonostante la sconfitta (la sesta in regular season) Boston resta in vetta alla Eastern Conference ma incassa la prima sconfitta contro una franchigia della Western Conference.