Nba, Banchero trascina Orlando: terzo successo consecutivo

NEW YORK (Usa) - Vincono ancora gli Orlando Magic che nella notte italiana conquistano il terzo successo consecutivo battendo i Toronto Raptors per 111-99. Ancora una volta è risultata decisiva a prestazione dell'italo-americano Paolo Banchero protagonista assoluto della gara con 20 punti, 12 rimbalzi e 5 assist. Sul proprio campo vincono anche i Pelicans - all’overtime - che superano i Phoenix Suns per 129-124: la squadra di New Orleans si conferma al comando della West Conference grazie ai 35 punti di Williamson e ai 29 di McCollum.