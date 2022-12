Nba, Lillard e Doncic trascinano Blazers e Mavericks. Tonfo Celtics a Los Angeles

PORTLAND (STATI UNITI) - Sono Damian Lillard e Luka Doncic i protagonisti indiscussi della notte Nba (sette i match disputati). Il 32enne playmaker californiano trascina i suoi Portland Blazers al netto successo contro i Minnesota Timberwolves (133-112) mettendo a referto 38 punti con ben 11 triple a bersaglio. Lo imita il fuoriclasse sloveno dei Dallas Mavericks che mette a segno una doppia doppia da urlo: 38 punti e 11 rimbalzi nel trionfo casalingo dei texani che regolano 121-114 gli Oklahoma City Thunder: non bastano, tra le fila degli ospiti, i 42 punti (eguagliato career-high) del canadese Gilgeous-Alexander. Ancora una sconfitta per i Boston Celtics che crollano alla 'Crypto.com Arena' di Los Angeles, sbattendo contro la difesa dei Clippers e soprattutto contro l'indemoniato duo Leonard-George: doppia doppia sfiorata per il primo (25 punti e 9 rimbalzi), 26 punti per l'ex Indiana. Arriva così la seconda sconfitta consecutiva per Boston (113-93): un piccolo campanello d'allarme per coach Joe Mazzulla, per la prima volta in stagione sotto i 100 punti ma comunque sempre al comando della Eastern Conference.