Nba, Banchero show al 'Td Garden': Orlando espugna Boston. Crollano i Warriors, ok i Lakers

BOSTON (STATI UNITI) - Paolo Banchero show al 'Td Garden' di Boston: nella notte Nba, spicca l'ennesima grande prova dell'ala grande nata a Seattle ma con cittadinanza italiana che firma 20 punti e trascina all'impresa i 'suoi' Orlando Magic, vittoriosi per 117-109 sul parquet dei Boston Celtics. Banchero, impiegato per complessivi 37 minuti, finisce a referto anche con 5 rimbalzi e 5 assist. Molto bene anche Moritz Wagner, che ne ha messi dentro 25. Tra i padroni di casa, spiccano invece i 31 punti di Tatum e 26 di Brown. Successo importante anche per i Philadelphia 76ers che, tra le mura amiche del 'Wells Fargo Center', hanno vinto 118-106 contro i Golden State Warriors campioni in carica. È Joel Embiid a dettar legge, andando in doppia doppia con 34 punti e 13 rimbalzi. Prestazione di altissimo livello anche quella fornita dal 'Barba' James Harden, autore di 27 punti e 9 assist. I Warriors, privi di Andrew Wiggins e Draymond Green, non riescono a trovare continuità e continuano a deludere in trasferta: delle 16 sconfitte stagionali, ben 13 sono arrivate lontano dal 'Chase Center'. Importante successo anche per i Los Angeles Lakers, attardati a Ovest (sono al 12° posto) ma vittoriosi per 126-108 contro i Denver Nuggets, terzi a Ovest. Top scorer del match è l'eterno LeBron James: 'Il prescelto' mette a referto 30 punti, 9 rimbalzi e 4 assist. Prestazione da incorniciare anche per Russell Westbrook: il play gialloviola sale in cattedra con una tripla doppia da urlo (15 punti, 11 rimbalzi e 12 assist). Una vittoria importante che rilancia i californiani, in apprensione però per le condizioni di Anthony Davis, che ha lasciato i suoi compagni di squadra a metà tempo per un infortunio al piede destro. Tra i Nuggets spicca invece la doppia doppia di Jokic (25 punti + 11 rimbalzi).