Nba: Antetokounmpo trascina i Bucks, ko i Magic di Banchero

NEW YORK (STATI UNITI) - Un altro show di Giannis Antetokounmpo, ancora una volta protagonista in una delle gare della Nba andate in scena nella notte italiana. Il greco di origini nigeriane ha trascinato i Milwaukee Bucks, che si sono imposti sul campo dei New Orleans Pelicans (in cima alla Eastern Conference), per 128-119. A referto ben 42 punti della stella Giannis.