Nba, Utah Jazz vincono a Detroit, ma Fontecchio non brilla

NEW YORK (Stati Uniti) - Vittoria in trasferta per Utah Jazz nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Il quintetto di coach Hardy espugna per 126-111 il parquet dei Detroit Pistons con 38 punti di Markkanen, top-scorer dell'incontro; tra gli ospiti non brilla Simone Fontecchio, impiegato per poco più di 5 minuti.