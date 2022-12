Nba, magnate compra Phoenix Suns per 4 miliardi di dollari

NEW YORK (Stati Uniti) - Il miliardario Mat Ishbia, presidente di UWM, acquisterà la quota di maggioranza dei Phoenix Suns per un valore di quattro miliardi di dollari. La somma investita costituirà un nuovo record per una franchigia Nba. Il precedente primato era stato fissato per l'acquisizione dei Brooklyn Nets nel 2019 quando vennero spesi 2,35 miliardi di dollari.