Nba, Banchero incanta: Magic corsari a Houston

HOUSTON (STATI UNITI) - Un'altra prestazione da incorniciare per Paolo Banchero : nella ricca notte Nba (11 le partite disputate) spicca la sontuosa prestazione del 20enne di Seattle che firma una doppia doppia decisiva in Texas, sul campo degli Houston Rockets , permettendo così a Orlando di tornare al successo con il punteggio di 116-110 (sette vittorie nelle ultime otto partite per i Magic che iniziano a trovare continuità). Il giovane cestista illumina il ' Toyota Center ' di Houston con 23 punti e 13 rimbalzi, pesando non poco sul colpaccio del team californiano. Il numero 5 dei Magic ottiene così la 20esima prestazione della stagione con almeno 20 punti all'attivo nelle 26 partite in Nba disputate finora: gli ultimi due 'rookie' a viaggiare con queste medie sono stati Zion Williamson (centro dei New Orleans Pelicans ) e, soprattutto, Michael Jordan .

Nba, i risultati delle altre gare

Nelle altre partite della notte Nba spiccano i successi casalinghi dei Los Angeles Clippers (126-105 contro gli Charlotte Hornets), Brooklyn Nets (143-113 contro i Golden State Warriors in difficoltà), Cleveland Cavaliers (114-106 contro i Milwaukee Bucks ai quali non basta la doppia doppia da 45 punti e 14 rimbalzi di Antetokounmpo), Philadelphia 76ers (113-93 sui Detroit Pistons), Oklahoma City Thunder (regolati 101-98 i Portland Blazers) e Sacramento Kings (134-120 contro i Lakers di un ispirato LeBron James: 31 punti e assist a referto). Successi in trasferta per i Chicago Bulls (110-108 ad Atlanta), Indiana Pacers (espugnato il 'Td Garden' di Boston 117-112), Toronto Raptors (prestigiosa affermazione dei canadesi al 'Madison Square Garden' di New York contro i Knicks per 113-106) e infine l'acuto dei Dallas Mavericks che regolano 104-99 i Minnesota Timberwolves: doppia doppia da 25 punti e 10 assist per Doncic.