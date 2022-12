Nba, gli Utah Jazz battono Washington: pochi minuti per Fontecchio

Nella notte italiana di NBA, gli Utah Jazz hanno battuto facilmente Washington per 120-112. Decisivi i ben tre giocatori di Utah oltre quota 20 punti (Malik Beasley 25, Jordan Clarkson 23, Lauri Markkanen 21), mentre dall’altra parte non bastano i 30 punti di Bradley Beal. In campo anche Simone Fontecchio, che però in tre minuti sul parquet non trova neanche un tiro. Infine vittoria improtante per i New Orleans Pelicans che superano i San Antonio Spurs per 126-117. Senza Zion Williamson, fermato dal protocollo anti-covid, ci pensa CJ McCollum, che chiude il match con 40 punti, 7/14 da tre punti, e che sfiora la tripla tripla fermandosi a 8 rimbalzi e 9 assist.