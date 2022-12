Nba: Banchero fa festa con Orlando, 50 punti per Doncic

Un'altra notte da protagonista in Nba per Paolo Banchero, che con 18 punti ha contribuito in maniera significativa al successo dei Magic su San Antonio (133-113). A Orlando la partita si è decisa nel secondo tempo, quando i padroni di casa hanno cambiato marcia e oltre ai punti di Banchero (più sei rimbalzi e quattro assist) hanno avuto quelli di Wagner (21) e Anthony (23) per avvicinare i play-in della Eastern Conference. Addirittura 50 invece i punti messi a refeto da Luka Doncic nella vittoria per 112-106 di Dallas a Houston, con lo sloveno che ha messo a referto anche dieci assist e otto rimbalzi. Spicca poi il ritorno alla vittoria dopo tre sconfitte dei Celtic, che grazie al 121-109 inflitto a Minnesota riprendono il primo posto nella Eastern Conference: rown e Tatum hanno realizzato rispettivamente 36 e 30 punti portando i Celtics alla vittoria sui Timberwolves.