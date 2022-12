Harden, che look: pelliccia multicolor e cappellino rosa!

NEW YORK (STATI UNITI) - Dopo aver guidato, insieme al solito Joel Embiid , i Philadelphia 76ers al successo contro i New York Knicks nell'opening dell' Nba Christmas Day , James Harden ha incantato tutti nel post partita del ' Madison Square Garden '. Il ' Barba ' fa notizia per le sue prodezze in campo ma anche per il solito bizzarro look.

Harden, l'outfit e le voci di mercato...

Nel post partita del 'Madison Square Garden', Harden si è presentato in sala stampa per commentare il successo esterno dei suoi 76ers a New York. Il 33enne di Los Angeles ha sfoggiato un look alquanto bizzarro: una pelliccia multicolor e un cappello rosa. Un outfit, quello del giocatore dei Sixers, che non ha distolto l'attenzione sulle sue dichiarazioni post-gara: "Sono qui, stiamo giocando bene. Non so da dove sia uscito quella notizia, sono molto contento di essere qui. Continueremo a migliorare", dichiara Harden in merito a una clamorosa voce di mercato che lo vorrebbe vicino a un clamoroso ritorno agli Houston Rockets (sua storica squadra dal 2012 al 2021) nella prossima free agency.