Nba, Utah Jazz battuti da San Antonio: altra prova deludente per Fontecchio

NEW YORK (Stati Uniti) - Nella notte italiana i San Antonio Spurs vincono per 126-122 contro i Jazz Utah, Nonostante i 32 punti di Markkanen e i 25 messi a referto da Clarkson, gli ospiti cedono nel finale. Altra gara deludente per l’azzurro Simone Fontecchio che resta in campo appena cinque minuti senza lasciare alcun segno sulla partita. Nono successo consecutivo per i Brooklyn Nets che vincono in trasferta (125-117) sul campo dei Cleveland Cavaliers. Successo esterno anche per i Los Angeles Clippers, che piegano dopo un overtime i padroni di casa dei Detroit Pistons per 142-131.