Nba, tripla doppia da sogno per Doncic. Delude Banchero: Orlando ko

DALLAS (STATI UNITI) - Brilla da tempo la stella di Luka Doncic in Nba . L'asso sloveno illumina la notte oltreoceano con una prestazione che entra di diritto nella storia del basket a stelle e strisce. L'ex campione del Real Madrid è il primo nella storia a mettere a referto una tripla doppia da ben 60 punti, conditi da 21 rimbalzi e 10 assist. Nessuno c'era mai riuscito prima e a farne le spese sono i New York Knicks che capitolano per 126-121 dopo un overtime. I Mavericks vincono anche grazie ai 25 punti di Dinwiddie e ai 19 (con 9 rimbalzi) di Wood , mentre ne fa 11 Hardaway . New York lotta e si arrende soltanto al supplementare (11-6 il parziale decisivo per i padroni di casa), sorretta dai 33 punti di Grimes , dalle doppie doppie di Randle (29 punti e 18 i rimbalzi) e Robinson (20 e 16), ma alla fine cede e non riesce a macchiare la magica serata del 23enne fuoriclasse sloveno.

Nelle dieci partite disputate nella notte Nba spicca la vittoria dei Los Angeles Lakers che espugnano l'Amway Center di Orlando 129-110. Prestazione sottotono per Paolo Banchero: il 20nne italoamericano di Seattle vive quella che fin qui è la serata più difficile della sua avventura Nba con soli 4 punti, 5 rimbalzi e 3 assist in 22 minuti di gioco. Reduci da otto vittorie nelle ultime dieci partite, i Magic non brillano con Fultz miglior realizzatore (16 punti) dei suoi, mentre dall'altra parte LeBron James mette a referto 28 punti e arrivano prestazioni importanti anche da Westbrook (tripla doppia da 15 punti, 13 rimbalzi e 13 assist) e Bryant (21 punti e 10 rimbalzi). Nelle altre gare della notte vittorie per Wizards (116-111 su Philadelphia, ko nonostante i 48 punti e 10 rimbalzi di Embiid), Celtics (126-102 sui Rockets con 30 punti per Tatum), Pacers (129-114 sugli Hawks con 28 punti e 9 rimbalzi per Hield), Clippers (124-113 contro i Raptors con 23 punti e 16 rimbalzi per Zubac, mentre Toronto cade nonostante i 36 punti e 9 rimbalzi di Siakam), Suns (125-108 sui Grizzlies), Thunder (130-114 sugli Spurs), Warriors (110-105 sugli Hornets) e Nuggets (113-106 contro Sacramento).