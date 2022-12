Nba, Banchero ko a Detroit: decima vittoria di fila per Brooklyn

Paolo Banchero va ko a Detroit. L'azzurro segna 15 punti, ma non riesce ad evitare la sconfitta per Orlando, battuto 121-110. Giornata negativa anche per Simone Fontecchio, che resta in panchina ad assistere alla sconfitta di Utah (112-107) contro i Golden State. Decima vittoria di fila per Brooklyn, che sconfigge Atlanta 108-107 al termine di una gara combattuta: decisivi Kyrie Irving e Kevin Durant, autori di 28 e 26 punti. Quinta sconfitta nelle ultime sei gare per i Lakers, che nonostante i 27 punti di LeBron James e Jimmy Butler, vanno ko a Miami 112-98. Phoenix cade contro Washington 127-102 (28 punti di Hachimura e i 24 di Porzingis), mentre Milwaukee perde all'overtime contro Chicago 119-113. Vittorie anche per Sacramento e New Orleans.