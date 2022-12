Nba, quinta sinfonia Dallas nel segno di Doncic: un'altra tripla doppia da urlo!

DALLAS (STATI UNITI) - Quinta vittoria di fila per Dallas nella notte italiana della regular season dell'Nba. I Mavericks si aggiudicano senza troppi patemi il derby texano con gli Houston Rockets per 129-114: protagonista indiscusso del match è il solito Luka Doncic. L'asso slovena firma l'ottava tripla doppia stagionale dopo il record contro New York: 35 punti, 12 rimbalzi e 13 assist. Successo casalingo anche per i Boston Celtics che si impongono sui Los Angeles Clippers per 116-110 con 29 punti a testa di Brown e Tatum. Ai californiani non bastano i 26 punti messi a segno da Kawhi Leonard.