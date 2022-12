Lebron James come Michael Jordan: che show in Nba con 47 punti!

LeBron James come Michael Jordan , Kareem Abdul-Jabbar e Jamal Crawford in una notte speciale. Nel giorno del suo 38° compleanno la superstar dei Los Angeles Lakers diventa il 4° di sempre a segnare almeno 45 punti: contro gli Atlanta Hawks trascina i suoi alla vittoria (130-121) con una gara da 47 punti, 10 rimbalzi e 9 assist , sfiorando la tripla doppia che sarebbe stata leggendaria.

I risultati di Nba

Non solo i Los Angeles Lakers, vincono anche Chicago Bulls e Golden State Warriors nei match del campionato Nba disputati nella notte italiana. I Bulls hanno sconfitto in casa 132-118 i Detroit Pistons e Golden State ha regolato i Portland Trail Blazers 118-112. Negli altri match del turno, Orlando Magic-Washington Wizards 100-119; Toronto Raptors-Phoenix Suns 113-104; Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves 123-114; New Orleans Pelicans-Philadelphia 76ers 127-116; Denver Nuggets-Miami Heat 124-119; Sacramento Kings-Utah Jazz 126-125.