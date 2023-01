Nba, show di fine anno per Doncic. Nets corsari a Charlotte

SAN ANTONIO (STATI UNITI) - Ultima dell'anno e prima del 2023 per il mondo Nba. Tante partite con prestazioni strepitose a livello di quintetti e di singoli. Una notte straordinaria per il solito Luka Doncic: per l'ennesima volta l'asso sloveno supera quota 50 punti, mettendone a referto ben 51 nel successo che i Mavericks ottengono sul parquet di San Antonio per 126-125. L'ex giocatore del Real Madrid non si ferma qui, perché al suo attivo ci sono anche 9 assist e 6 rimbalzi. Bene anche Wood che ne fa 25 mentre agli Spurs non bastano i 30 punti di Johnson, i 20 di Sochan, i 19 di Poeltl e i 18 di Jones. Bene anche Brooklyn: i Nets infilano l'11esima vittoria consecutiva battendo 123-106 in trasferta Charlotte. I Nets, secondi a Est, ne portano sei in doppia cifra con Irving che mette a referto a 28 punti mentre sono 23 quelli di Durant. Ne fanno 14 a testa O'Neale e Claxton, poi dalla panchina arrivano gli 11 di Watanabe e i 10 di T.J. Warren. Agli Hornets, invece, non bastano le doppie doppie da 23 punti e 11 assist di Ball e da 22 punti e 10 rimbalzi di Plumlee.