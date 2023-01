Nba, i Milwaukee Bucks vanno ko senza Antetokounmpo

NEW YORK (Stati Uniti) - Tre le partite nel primo giorno del nuovo anno. Nella notte americana, il campionato Nba ha registrato l’ennesimo successo dei Denver Nuggets - settima vittoria nelle ultime otto partite - che hanno sconfitto i Boston Celtics per 123-111. Tripla doppia per Nikola Jokic che sul suo gabellino personale porta a casa 30 punti, 12 rimbalzi e 12 assist.

Milwaukee paga l’assenza di Antetokounmpo

Successo interno per i Memphis Grizzlies che superano i Sacramento Kings per 118-108. Match equilibrato deciso nell'ultimo quarto dominato dai Grizzlies. I Milwaukee Bucks pagano a caro prezzo le assenze di Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday e Khris Middleton incassando una netta sconfitta casalinga contro i Washington Wizards: la partita non è mai in discussione, finisce 95-118 per gli ospiti.