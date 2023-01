Nba, Mitchell fa il fenomeno con i Cavs: 71 punti e Bulls ko. Vincono Lakers e Warriors

CHARLOTTE (STATI UNITI) - Show di LeBron James nella notte Nba (10 le gare disputate): il 'Prescelto' segna altri 43 punti nel successo dei Lakers a Charlotte, portandosi così -500 punti dal record di Kareem Abdul-Jabbar. L'uomo copertina della notte oltreoceano è però Donovan Mitchell, che con una storica partita da 71 punti trascina al successo Cleveland su Chicago dopo un overtime, nonostante i 44 punti di DeRozan. Si tratta del massimo score in Nba dagli 81 punti realizzati da Kobe Bryant contro i Toronto Raptors il 22 gennaio del 2006. La guardia dei Cavs (24-14) segna il canestro che forza l’overtime a tre secondi dalla fine dei tempi regolamentari dopo aver sbagliato appositamente un tiro libero. Mitchell diventa così il settimo giocatore Nba capace di segnare almeno 70 punti dopo Chamberlain, Bryant, Baylor, Booker, David Thompson e David Robinson. Golden State batte Atlanta grazie ai 54 di Klay Thompson ma ha la meglio sugli Hawks dopo due overtime grazie a un buzzer beater di Looney. Ok anche Brooklyn che regola 139-103 San Antonio (25 punti di Irving e doppia doppia da 25 punti e 11 rimbalzi di Durant), e vince la 12esima partita consecutiva. Bene anche Philadelphia (show Embiid: 42 punti e 12 rimbalzi) che supera 120-111 New Orleans (ko Williamson per infortunio). Doncic incanta ancora: l'asso sloveno ne mette a segno 39 nel successo di Dallas a Houston.