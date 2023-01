Nba, career high per Antetokounmpo: 55 punti e Wizards ko. Crollo Celtics a Oklahoma

MILWAUKEE (STATI UNITI) - Nelle tre partite disputate nella notte Nba , spicca l'exploit di Giannis Antetokounmpo che mette a segno 55 punti (oltre a 10 rimbalzi e 7 assist), facendo registrare il suo massimo in carriera ma soprattutto trascinando i Bucks al successo contro i Wizards ( 123-113 ) che si fermano dopo 5 vittorie consecutive. Oltre alla sontuosa prestazione del fuoriclasse greco, spiccano anche le ottime prove di Brook Lopez (21 punti e 12 rimbalzi) e di Bobby Portis che, partendo dalla panchina, fa 17 punti e 13 rimbalzi. Troppo per Washington , costretta ad arrendersi, nonostante i sei giocatori mandati in doppia cifra con Porzingis che ne segna 22 (9 i rimbalzi), Kuzma 20 e Gafford 11 (12 i rimbalzi). Dalla panchina 12 punti a testa per il trio Hachimura, Kispert e Avdija .

Nba, crollo Boston a Oklahoma. Kings di misura sui Jazz

Crollo inatteso per i Boston Celtics travolti dagli Oklahoma City Thunder che, davanti al pubblico amico del 'Paycom Center', si impongono 150-117 rifilando ai vice-campioni il secondo passivo di sempre. Inutili i 29 punti di Jaylen Brown e i 27 di Jayson Tatum (dalla panchina ne arrivano i 17 a testa di Brogdon e Pritchard), ma non c'è partita e Oklahoma vince trascinata da Giddey (25), Dort (23) e Williams (21) mentre dalla panchina Mann e Joe ne fanno 21 a testa. All'insegna dell'equilibrio la sfida tra Jazz e Kings con gli ospiti che la spuntano 117-115 con un De'Aaron Fox nelle vesti di trascinatore con 37 punti. Bene anche Sabonis ( doppia doppia da 21 punti e 14 rimbalzi, ma anche 8 assist per lui), Barnes (19) e 16 a testa del duo Murray-Huerter. Per quanto riguarda Utah, ancora una volta solo panchina per Simone Fontecchio e sconfitta casalinga nonostante i 28 punti di Markkanen (8 i rimbalzi) e i 24 di Clarkson.