Nba: Banchero decisivo per Orlando, i Lakers vincono senza LeBron

Vittorie per Memphis e New Orleans, vincono anche i Lakers senza LeBron e soprattutto Paolo Banchero risulta decisivo nella vittoria dei Magic. Sono i risultati della notte Nba, ricca di gare. I Grizzlies centrano la quarta vittoria consecutiva a spese di Charlotte (131-107) con 23 punti di Morant, 19 punti e 10 rimbalzi di Bane e 18 punti di Brooks: gara senza storia e Memphis che aggancia Denver in testa alla Western Conference. Resta in scia New Orleans, più forte delle assenze (Zion Williamson fuori per 3 settimane) e di Houston (119-108) grazie a un McCollum da 28 punti e un Valanciunas in doppia doppia (16 punti e 17 rimbalzi) mentre Sacramento si fa rimontare nel finale e cede per 120-117 ad Atlanta. Anche senza Davies e James, i Lakers riescono comunque a piegare Miami (112-109) centrando la quarta vittoria in cinque gare. A guidare i gialloviola il miglior Schroeder della stagione (32 punti di cui 14 nell'ultimo quarto) e un Westbrook da 21 punti, 9 assist e 8 rimbalzi. Fatica invece Golden State senza Curry, beffata dalla tripla alla sirena di Bey (122-119 a favore di Detroit) dopo che Thompson dall'arco aveva trovato la parità a 2"3 dalla fine.