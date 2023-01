Nba: 30 punti per Banchero ma Orlando va ko, riscatto Boston

ORLANDO (USA) - Non basta una grande prestazione di Paolo Banchero agli Orlando Magic, che nonostante i 30 punti messi a referto dall'italoamericano sono stati sconfitti in casa dai Memphis Grizzlies (115-123) in una delle gare andate in scena nella notte italiana. A trascinare la prima forza della Western Conference i 32 punti di Ja Morant e i 31 di Jaren Jackson Jr.