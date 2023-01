Nba, LeBron trascinatore: quarta vittoria consecutiva per i Lakers

Nessun italiano in campo nella notte in Nba. Nelle undici gara disputate importante successo per i Nuggets, che hanno sconfitto 121-108 i Cavaliers, trascinati dai 28 punti, 15 rimbalzi e 10 assist di Nikola Jokic. Ottime le prestazioni di Murray (18 punti), Porter Jr (16), Caldwell Pope e Gordon. Continua il momento positivo per i Lakers, che ottengono il quarto successo consecutivo, sconfiggendo gli Hawks. Ottimo il rientro in campo di LeBron James, che mette a referto 25 punti e 10 assist. Vittoria per i Nets, che sconfiggono 108-102 i Pelicans (33 punti per Kevin Durant). Continua il momento negativo dei Clippers (quinta sconfitta consecutiva) e dei Suns /sesta battuta d'arresto nelle ultime sette gare). Cadono in casa Sixers e Raptors, successi per Oklahoma contro Washington e San Antonio contro Denver.