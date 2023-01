Nba, Banchero firma il successo di Orlando contro i Golden State Warriors

NEW YORK (Stati Uniti) - Orlando supera in trasferta Golden State grazie a una prestazione straordinaria di Paolo Banchero che segna 25 punti contro San Francisco. Per i Magic arriva un successo in trasferta che mancava da un decennio. Vincono lontano da casa anche i Los Angeles Lakers che conquistato il quinto successo consecutivo contro i Kings di Sacramento. Dallas sconfigge New Orleans grazie all’ennesima prestazione mostruosa di Luka Doncic mentre Boston coglie un prezioso successo a San Antonio. Vittoria casalinga per Chicago che supera gli Utah: Fontecchio resta a guardare.