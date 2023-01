Nba, i Jazz di Fontecchio ko a Memphis: volano i Nets

Sesta vittoria consecutiva per Memphis, che batte Utah 123-118. Trascinatore assoluto Bane, con i suoi 45 punti. Positiva anche la prestazione di Jones (21 punti a referto). Tra i Jazz Simone Fontecchio resta in panchina. Vittoria al fotofinish per i Nets, che si impomgono 102-101 su Miami: decisivi i 29 punti di Kyre Irving. Dallas paga a caro prezzo l'infortunio alla caviglia di Doncic e viene sconfitto 120-109 dai Thunder. Ottima prestazione di Gilgeous-Alexander, autore 33 punti. Ai Mavericks non bastano i 27 di Wood (16 rimbalzi e 2 assit), i 21 di Dinwiddie e i 19 di Hardaway. Continua il momento negativo per Houston Rockets, Phoenix Suns e Los Angeles Clippers, battuti da Minnesota Timberwolves (96-104), Cleveland Cavaliers (98-112) e Atlanta Hawks (108-112).