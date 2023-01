Nba: il 'cecchino' Jokic trascina Denver, a Orlando non basta Banchero

Un'altra ottima prova di Paolo Banchero (17 punti, 8 rimbalzi, 4 assist e 3 recuperi) non basta ai Magic per bissare l'impresa di qualche ora prima a San Francisco: Orlando cade infatti a Sacramento dove i Kings vincono 136-111 grazie anche al record di triple messe a segno (23).

Jokic dà spettacolo,

Nelle altre gare di Nba giocate nella notte italiana cadono i Los Angeles Lakers, che senza LeBron James e dopo cinque successi di fila si fermano a Denver (122-109): sono i 34 punti di Murray e uno strepitoso Jokic (tripla doppia da record per il serbo con 14 punti, 11 rimbalzi, 16 assist e un incredibile 100% al tiro) a trascinare i Nuggets, che guidano la classifica della Western Conference insieme ai Memphis Grizzlies, capaci di vincere il match casalingo contro i San Antonio Spurs (121-113) anche senza l'infortunato Morant. Successo esterno in rimonta invece per i Milwaukee Bucks, che passano sul parquet dei New York Knicks (107-111) ai quali non bastano i 44 punti messi a referto da Brunson. Vincono infine anche i Boston Celtics di Tatum (32 punti) contro i Chicago Bulls (107-99) e i New Orleans Pelicans che passano a Washington (112-132).