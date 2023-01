Nba, super Banchero: Magic corsari a Portland. Warriors e Mavericks ko

PORTLAND (STATI UNITI) - Tornano alla vittoria i Magic di Paolo Banchero. L'Italo-americano mette ancora una volta mette in mostra tutto il suo potenziale, chiudendo con 19 punti e 10 rimbalzi (2 gli assist) il match che Orlando vince sul parquet dei Blazers con il punteggio di 109-106. Il 20enne nativo di Seattle non è il miglior realizzatore dei suoi con Franz Wagner che fa 29 punti, mentre Wendell Carter Jr ne fa 20 aggiungendo anche 10 rimbalzi e 3 assist alla sua ottima prestazione. In doppia cifra anche Markelle Fultz, mentre dalla panchina arrivano gli 11 di Moritz Wagner. Portland se la gioca fino all'ultimo ma non bastano i 30 punti di Lillard e i 22 (con 10 rimbalzi) di Nurkic per evitare la sconfitta. Vittorie pesanti anche per i Phoenix Suns che espugnano il 'Chase Center' e battono 125-113 Golden State (ko nonostante il rientro di Curry che mette a referto 25 punti) e i Los Angeles Clippers (113-101 contro i Mavericks con 33 punti e 9 rimbalzi per Leonard, mentre a Dallas non bastano i 43 punti e 11 rimbalzi del solito Doncic).