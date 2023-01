Nba: quinta vittoria consecutiva per Boston. Bucks e Lakers ko

BROOKLYN (Stati Uniti) - Quinta vittoria consecutiva per i Boston Celtics, che espugnano Brooklyn con un perentorio 109-98. Decisivo Jayson Tatum, protagonista con 20 punti e 11 rimbalzi. Per i Nets (privi di Durant), vani i 24 punti di Kyre Irving. Spettacolo a Los Angeles tra i Lakers e i Mavericks: gli ospiti, trascinati da Luka Doncic (35 punti, 14 rimbalzi e 13 assist) portano a casa il successo dopo due tempi supplementari, con il risultato di 119-115. Per i Lakers non sono bastati i 24 punti (con 15 rimbalzi) di Lebron James.